“Siamo abbastanza soddisfatti dell’audizione”. È stato questo il commento di Claudio Fetoni, uno dei membri del Comitato Valle Galeria libera audito dalla commissione parlamentare d’inchiesta sulle ecomafie in merito all’incendio avvenuto lo scorso 24 dicembre presso l’impianto di stoccaggio di Malagrotta. “La rispondenza dell’aula ci è sembrata ottima. Ringraziamo la commissione”, ha quindi aggiunto Fetoni, sottolineando come abbiano portato alla loro attenzione anche lo stato della class-action da loro avanzata, ferma per impossibilità di accedere ad alcuni documenti secretati. “Mi auguro che questo incendio faccia muovere la Procura, che è tendenzialmente ferma”, ha proseguito un altro membro del comitato, Monica Polidori. Per Emanuela D’Antoni, infine, è importante ricordare i danni causati dalla gestione Cerroni, quando “metteva in discarica la qualunque”. Infine un ultimo passaggio sulla terminologia: “messa in sicurezza e non bonifica”, perché i rifiuti di Malagrotta “rimarranno per sempre”.

