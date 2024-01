Diversi video sui social riprendono il gesto. Le opposizioni: "Vergogna"

Sono diversi i video sui social che hanno ripreso i saluti romani in occasione della commemorazione della strage di Acca Larentia del 7 gennaio 1978 a Roma. Al termine della cerimonia istituzionale – alla quale avevano preso parte il presidente della Regione Francesco Rocca e l’assessore comunale alla Cultura Miguel Gotor – decine di militanti di destra hanno ricordato Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni, uccisi il 7 gennaio 1978, con il braccio destro testo nel saluto romano e la parola “presente!” gridata tre volte. Le opposiziono protestano. “Presenteremo un’interrogazione al Ministro Piantedosi, quel che è accaduto non è accettabile. Le organizzazioni neofasciste vanno sciolte, come dice la Costituzione”, ha dichiarato sui social la segretaria del Pd, Elly Schlein. “Questa è una vergogna inaccettabile in una democrazia europea”, ha twittato il leader di Azione Carlo Calenda.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata