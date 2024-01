Schlein: "Organizzazioni neofasciste vanno sciolte". Calenda: "Vergogna inaccettabile in una democrazia europea"

Non si placano le polemiche legate alla commemorazione di ieri dei fatti di Acca Larentia, dove video realizzati nel corso dell’evento mostrano decine di persone fare il saluto romano. Il tutto è avvenuto alla presenza del presidente della Regione Lazio Rocca, scatenando numerose reazioni. Insorge l’opposizione, con il leader di Azione Carlo Calenda che parla di “vergogna inaccettabile”, la dem Elly Schlein che chiede a nome del Pd di sciogliere le organizzazioni neofasciste “come previsto dalla Costituzione e +Europa che si rivolge direttamente alla premier Giorgia Meloni chiedendole di “dire basta all’apologia del fascismo”.

Schlein: “Organizzazioni neofasciste vanno sciolte”

“Le organizzazioni neofasciste vanno sciolte, come dice la Costituzione”. Lo scrive su Facebook la segretaria del Pd, Elly Schlein, commentando la notizia dei saluti romani durante la commemorazione, a Roma, delle tre vittime della strage di Acca Larentia avvenuta il 7 gennaio 1978.

Calenda: “Vergogna inaccettabile in una democrazia europea”

Di “vergogna inaccettabile in una democrazia europea” parla invece il leader di Azione, Carlo Calenda, postando su X il video della commemorazione. Questa è una vergogna inaccettabile in una democrazia europea. https://t.co/WRF2BqCW3j — Carlo Calenda (@CarloCalenda) January 8, 2024

+Europa: “Meloni dica basta ad apologia fascismo”

“Anche oggi, come ogni anno il 7 gennaio, ad Acca Larentia a Roma si tiene una manifestazione esplicitamente neofascista, con il solito corredo di saluti romani e discorso d’odio. Non contestiamo il diritto di qualcuno di radunarsi legittimamente per commemorare i morti di una strage avvenuta ormai 46 anni fa, dai contorni mai chiariti. Contestiamo che questo avvenga con simboli e parole evidentemente apologetici del fascismo. Chi, come Giorgia Meloni, da anni chiede che si faccia chiarezza sugli omicidi del 7 gennaio 1978, dovrebbe opporsi alla trasformazione del 7 gennaio in una manifestazione in cui un gruppo di esaltati strumentalizza quegli omicidi per la solita adunata estremista”. Lo afferma Barbara Vecchietti della segreteria di +Europa.

Bonelli (Avs): “Fatti inaccettabili, presentiamo interrogazione”

“Siamo indignati per i saluti romani di fronte all’ex sede dell’Msi di via Acca Larentia, a Roma e non capiamo come sia stato possibile che si sia permessa questa sceneggiata fascista. La glorificazione e la celebrazione di simboli e gesti inneggianti al fascismo sono inaccettabili e vanno contro i valori fondamentali della democrazia e della convivenza civile. Presenteremo un’interrogazione urgente al Ministro Piantedosi affinché si faccia luce su come abbia consentito lo svolgersi di questi inquietanti avvenimenti e sulla necessità di adottare misure concrete per contrastare ogni forma di organizzazione illegale che promuova ideali fascisti”. Così in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Avs Angelo Bonelli.”Le organizzazioni neofasciste – aggiunge Bonelli – vanno sciolte perché illegali e coloro che inneggiano al fascismo devono essere perseguiti secondo la legge. È nostro dovere mantenere alta la guardia contro qualsiasi manifestazione di intolleranza o violenza che metta in pericolo la nostra convivenza pacifica e il rispetto dei principi democratici”.

