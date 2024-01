L'uomo, 66 anni, si riparava nel box durante la notte

Tragedia a Napoli dove un uomo, italiano senza fissa dimora di 66 anni, è morto nella notte per asfissia a seguito di un incendio che si è sviluppato in un garage in piazza Carità dove si riparava per la notte. I vigili del fuoco e la polizia sono intervenuti intorno alle 4.10 per il rogo: all’interno di uno stanzino è stato rinvenuto il corpo dell’uomo che passava le notti in quel garage. Secondo i vigili del fuoco l’incendio sarebbe partito da alcune casse automatiche posizionate all’ingresso, ma la natura dell’incendio è ancora in fase di accertamento. La salma non presenta segni di violenza o di ustioni: l’uomo è morto quindi per asfissia. intervenuti sul posto i vigili del fuoco e le volanti dell’Upg della Questura.

