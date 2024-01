A lavoro squadre dei Vigili del fuoco in via Sant'Andrea

Squadre dei Vigili del fuoco di Milano stanno intervenendo presso il museo di “costume e moda immagine” in via S. Andrea 6 in pieno centro a Milano per una fuga di gas intercettata nell’androne del complesso museale. Per la circostanza i soccorritori hanno provveduto ad evacuare una ventina di persone che in quel momento si trovavano all’interno del museo. La fuga di gas è stata intercettata nei pressi del locale caldaia. Unitamente alle squadre VVF è presente anche il personale del nucleo Nbcr per ripristinare le condizioni di sicurezza del museo.

