Un rapinatore solitario è diventato da giorni l'incubo di commercianti e clienti

Sei rapine a mano armata in pochi giorni nel quadrante sud di Roma, ai danni di esercizi commerciali, farmacie e supermercati. Un rapinatore solitario è diventato da giorni l’incubo di commercianti e clienti. Polizia e carabinieri sono sulle sue tracce dopo la prima rapina, messa a segno al Mc Donald’s, di via di Tor Bella Monaca. Domenica scorsa, invece, il malvivente si è presentato al supermercato Ins, di via delle Camelia, dove ha estratto la pistola e si è fatto consegnare l’incasso per poi fuggire. Lunedì, invece, è stata la volta della farmacia di via Prenestina 204 dove, sempre impugnando l’arma, l’uomo incappucciato si è fatto consegnare i contanti. Stesso copione quello andato in scena nella farmacia di via Casilina 1218, dove ha messo a segno un’altra rapina a mano armata, identica a quella consumata in via Carcaricola a Giardinetti. L’ultima rapina, commessa nella zona è quella all’Eurospin, di via Corleone.

