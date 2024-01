Una 32enne bulgara ha brandito l'arma contro il personale di vigilanza, prima di essere bloccata dai Carabinieri

A Roma all’interno della stazione della fermata della metropolitana ‘San Giovanni’, una donna ha prima infastidito diversi passeggeri e poi ha inveito contro il personale di vigilanza in turno brandendo un’ascia e danneggiando il corrimano della scala d’ingresso della stazione. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, intervenuti a seguito delle segnalazioni arrivate al 112, hanno bloccato la donna, che nel frattempo era stata disarmata da un addetto alla vigilanza. La donna, una cittadina bulgara di 32 anni, è stata denunciata in stato di libertà per minaccia e danneggiamento aggravati.

