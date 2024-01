Installati tornelli di vetro alti due metri e mezzo

Le barriere contro chi non paga il biglietto (o l’abbonamento) sono entrate in funzione al capolinea della Metro 3 di San Donato, nell’hinterland di Milano. Tornelli di vetro alti due metri e mezzo anti salto e con un sensore che segnala il passaggio di due persone contemporaneamente. Un sistema che segna la fine dei “trenini” e di performance di salto in alto per raggiungere la banchina. Nei prossimi mesi, Atm Milano ha già previsto l’installazione dei nuovi varchi in altre sei stazioni, tra cui Duomo, Cadorna e Stazione Centrale.

