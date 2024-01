Si trovava alla guida di una Smart quando ha urtato una Fiat 500 ed è carambolato

La prima vittima dell’anno sulle strade di Roma per incidente stradale è un ragazzo di 27 anni deceduto la notte scorsa intorno alle 4,30 in via Leone XIII, all’altezza di via Leone Dehon. Il 27enne si trovava alla guida di una Smart quando ha urtato una Fiat 500 e ha carambolato finendo contro un albero sullo spartitraffico centrale. Il conducente è stato trasportato al S.Camillo, dove è deceduto poco dopo per le gravi ferite riportate. Sulla dinamica indaga il I Gruppo Centro della Polizia di Roma Capitale.

