La struttura è di proprietà di un noto imprenditore olbiese già vittima di analoghi roghi dolosi

Un incendio è divampato intorno alle 23,30 di ieri notte, durante i festeggiamenti di Capodanno, distruggendo un chiosco sulla spiaggia a La Marinella, vicino alla località turistica di Porto Rotondo, in comune di Olbia (Sardegna). Le fiamme hanno completamente distrutto la struttura, quasi interamente di legno e aperta prevalentemente durante il periodo estivo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Olbia e insieme a loro anche una squadra del distaccamento di Tempio Pausania. I vigili del fuoco hanno lavorato per oltre due ore per spegnere le fiamme che hanno distrutto il chiosco. Sull’episodio indagano i carabinieri e non si esclude che possa essersi trattato di un atto di matrice dolosa, probabilmente a scopo intimidatorio. Il chiosco è di proprietà di un noto imprenditore olbiese, vittima in passato di altri attentati incendiari.

