Tra chi andrà all'estero e chi resterà con amici e familiari

C’è chi andrà all’estero, chi sceglie la classica vacanza in montagna e chi, in tantissimi, festeggerà l’arrivo del 2024 cenando con amici e familiari. Abbiamo chiesto agli italiani per le strade di Roma i loro programmi per le festività di Capodanno. Ecco cosa ci hanno risposto.

