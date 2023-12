Ci sono state delle esplosioni dovute al surriscaldamento di alcune bombole di gas

Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco per l’incendio nell’autorimessa di una palazzina di Largo Benito Jacovitti a Roma. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, la Polizia sta accertando le cause del rogo. Sono oltre un centinaio le persone evacuate dalla palazzina. In totale sono state evacuate 120 persone.

