Due pompieri sono rimasti coinvolti nell'esplosione di una bombola di Gpl

Sono circa 40 le famiglie evacuate in via precauzionale a causa del denso fumo che si è scatenato in seguito a un incendio scoppiato questa mattina, 31 dicembre, a Roma in Largo Benito Jacovitti in un palazzo di quattro piani. Il rogo si è sviluppato in un’autorimessa al cui interno erano parcheggiate diverse vetture. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, rese complesse dalle alte temperature presenti nelle zone in fiamme, e due vigili del fuoco sono rimasti coinvolti nell’esplosione di una bombola di Gpl. Evacuato anche un intero edificio adiacente. Per lo spegnimento oltre all’acqua si sta utilizzando schiumogeno, al fine di evitare il propagarsi ai piani superiori. In totale le persone evacuate dalla zona sono circa 120.

