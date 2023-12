Gli agenti hanno fermato un 26enne di origini gambiane

Un ragazzo di 26 anni di origini gambiane è stato arrestato dalla polizia di Napoli dopo essere stato sorpreso mentre cercava di vendere droga a un gruppo di giovani in piazza Bellini. Gli agenti hanno notato l’atteggiamento circospetto del ragazzo. Insospettiti, lo hanno pedinato fino a quando non hanno visto il sospetto che, dopo aver ricevuto delle banconote, ha consegnato qualcosa ad alcune persone. I poliziotti sono prontamente intervenuti bloccando il giovane, che è stato trovato in possesso di 19 bustine di marijuana del peso di circa 19 grammi e di 35 euro, evidente provento dell’attività delittuosa. Il 26enne, con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

