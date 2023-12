L'omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una rissa tra senza fissa dimora

Un cittadino tunisino è stato ucciso a coltellate questo pomeriggio, 30 dicembre, nel comune di Frascati, ai Castelli Romani, durante una rissa tra senza fissa dimora avvenuta in un parcheggio, in via San Francesco d’Assisi, poco lontano da una chiesa che offre assistenza a bisognosi. Secondo quanto apprende l’agenzia LaPresse, la lite avrebbe coinvolto un cittadino italiano e due stranieri. Dopo l’accoltellamento, l’aggressore è fuggito. I carabinieri della compagnia di Frascati hanno fermato poco lontano il presunto assassino, un cittadino romeno di 33 anni. Il cittadino tunisino è morto poco dopo al pronto soccorso dell’ospedale San Sebastiano di Frascati. Ferito in maniera lieve anche l’italiano.

