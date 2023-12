Denunciate a piede libero 36 persone

Maxi sequestro di fuochi d’artificio illegali a Milano da parte della Guardia di Finanza, in vista dell’approssimarsi delle feste di fine anno. I baschi verdi meneghini hanno eseguito numerosi interventi in città e nell’hinterland milanese che hanno permesso di sequestrare oltre 105.000 pezzi pericolosi fabbricati o detenuti illegalmente, per un totale di circa 3,7 tonnellate di materiale esplodente, denunciare a piede libero 36 persone e trarne in arresto sette.

In alcuni casi la merce è stata rinvenuta all’interno di abitazioni private, dove veniva confezionata artigianalmente e conservata senza alcuna cautela. Parte degli artifici provenivano da altre regioni italiane, trasportate in spregio delle più elementari regole di sicurezza.

