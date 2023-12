Foto dall'archivio

In un primo momento si pensava che la donna fosse morta per un malore improvviso

Svolta nel giallo di Gissi: un uomo di 59 anni, vicino di casa della vittima, è stato arrestato per la morte di Carolina D’Addario, la 84enne deceduta il 23 dicembre, il cui corpo è stato trovato da uno dei figli nell’abitazione. Si tratta di Flaviano Giovanni Meo, 59anni di Gissi (Chieti), l’uomo avrebbe confessato ai carabinieri di aver rapinato l’84enne che viveva sola. La donna sarebbe stata uccisa con una coltellata alla schiena, sul corpo è stata eseguita l’autopsia e si è in attesa degli esiti.

In un primo momento si pensava che la donna fosse morta per un malore improvviso, ma la scomparsa della fede dal dito dell’anziana e altri indizi hanno indotto i carabinieri ad approfondire il caso. La signora, conosciuta con il nome di Nelluccia, a Gissi era apprezzata per i lavori di sartoria ed era stimata da tutti. La sera dell’antivigilia di Natale è stata trovata priva di vita e senza la fede al dito da uno dei figli, avvertito da un vicino di casa che, dalla finestra, avrebbe visto la donna riversa sul pavimento. Il figlio ha raggiunto subito casa della madre. Dalla casa della 84enne sono scomparsi, oltre alla fede, una collanina in oro, altri monili e del denaro contante. Elementi che hanno insospettito i militari dell’Arma di Chieti e della locale stazione che, coordinati dalla procura di Vasto (Chieti), hanno portato avanti le indagini in tutti questi giorni di feste.

Il 59enne fermato questa notte, al momento, è l’unico iscritto nel registro degli indagati. Condotto in carcere, è in attesa dell’interrogatorio di garanzia. Nel corso della perquisizione a casa dell’indagato, i militari dell’Arma avrebbero trovato circa 20 mila euro in contati e numerosi gioielli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata