L'assaggio in diretta e i commenti al post: "Sacrilegio", "Non vengo più da voi"

Gino Sorbillo lancia la pizza all’ananas nel suo storico locale del centro storico di Napoli e per il lancio prepara un video, in cui lui stesso assaggia la nuova pizza.”Io sono legato alla tradizione però voglio provarla perché la ho messa nel mio menù. Guardate un po’, taglio proprio la parte centrale con l’ananas, questa pizza la troverete qui nel centro di Napoli”. Pronto alle polemiche che seguiranno, aggiunge: “Mi guardano strano, sarà buon, anzi è buona. Ragazzi è buona!”.

Bufera social sotto il post: “Non vengo più da voi, mi è caduto un mito”, dice un utente. “Per quale like in più? Sei caduto in basso” dice un’altra. “E la mangiassero in America”, “Io la lascio mangiare agli hawaiani”, “sacrilegio spero sia uno scherzo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GINO SORBILLO ®️ (@sorbillo)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata