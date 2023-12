Le immagini dell'uomo in evidente stato di alterazione

A petto nudo, scalzo e con un bastone. E’ ripreso così, in un video che gira sui social, Michele Fresi, che nella notte avrebbe ucciso a bastonate in testa il padre ad Arzachena, nel Sassarese. Il 27enne dà in escandescenza davanti a un locale, brandendo l’arma, in evidente stato di alterazione: è stato arrestato.

