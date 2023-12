Squadre di Vigili del fuoco al lavoro tutta la notte a Sogliano al Rubicone

Si è concluso nella mattinata l’intervento, iniziato ieri, per l’incendio del tetto in legno di una struttura ricettiva in località Montepetra, nel comune di Sogliano al Rubicone, in provincia di Forlì e Cesena . Per tutta la notte hanno operato tre squadre dei Vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Bagno di Romagna, Savignano sul Rubicone e da Novafeltria. Le squadre hanno lavorato per contenere le fiamme che hanno coinvolto tutto il tetto.

