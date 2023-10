La guardia di finanza di Forlì ha sequestrato nel corso di un’operazione condotta a Savignano sul Rubicone circa 700 articoli e capi di notissime marche, tutte abilmente contraffatte, stoccati presso l’abitazione di un uomo del posto. L’uomo è stato denunciato per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e di ricettazione (per il principio della presunzione d’innocenza, lo stesso non potrà essere ritenuto colpevole sino a quando la sua responsabilità non sarà definitivamente accertata con sentenza irrevocabile di condanna). Si tratta, in particolare, di un 48 enne incensurato, finito nel mirino del Finanzieri della Tenenza di Cesenatico, che ne seguivano da tempo i movimenti e la rete di relazioni. Così, nel corso di una perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica di Forlì, alla quale nei giorni scorsi i militari avevano inoltrato un dettagliato rapporto, le Fiamme Gialle si sono trovate di fronte a un vero e proprio emporio del tarocco; sistemati con cura ed esposti in ogni angolo della casa, vi erano, infatti, numerosissimi profumi, cosmetici, borse, capi d’abbigliamento, scarpe ed altri articoli, tutti recanti i segni distintivi di note griffe della moda e di prodotti di bellezza abilmente contraffatti. Si stima che il giro d’affari illecito possa superare i 40 mila euro.

