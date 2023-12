In corso le indagini dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica

Un operaio è morto stamattina in un’azienda che si occupa della lavorazione del marmo in via Prealpi a Stallavena, nel Veronese. L’incidente è avvenuto intorno alle 10: secondo una prima ricostruzione, l’operaio è rimasto schiacciato da una lastra di marmo. Sono al momento in corso le indagini da parte dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica.

