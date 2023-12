Due minorenni sono stati portati al pronto soccorso con codice rosso

Incendio in un’abitazione in via Addis, a Sassari. Le fiamme si sono sviluppate prima delle 11 di martedì in una palazzina di cinque piani e il denso fumo ha invaso il vano scala. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco insieme ad alcune unità di supporto che hanno evacuato l’edificio. Intervenuto anche il 118: al momento due minorenni sono stati portati al pronto soccorso con codice rosso per intossicazione da inalazione di fumo. Anche una persona di 60 anni risulta ricoverata con gli stessi sintomi. Altre 12 persone che abitano nella palazzina sono dovute ricorrere alle cure dei medici. Ancora non si conoscono le cause dell’incendio.

