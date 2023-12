Dopo l'allarme dato a causa del fumo presente nell'abitazione, è intervenuta la squadra del Comando provinciale dei vigili del fuoco ma non è stato possibile salvare l'uomo

Un uomo con gravi problemi di disabilità di 49 anni è morto questa sera a Nuoro nell’incendio della sua abitazione in via Urbino. Dopo l’allarme dato a causa del fumo presente nell’abitazione, è intervenuta la squadra 1A del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Nuoro con un’autobotte. L’incendio partito per cause accidentali da un caminetto al piano seminterrato di una villetta indipendente, ha raggiunto un divano che ha alimentato la propagazione delle fiamme, sprigionando una elevata quantità di fumo. All’interno c’era l’uomo di 49 anni, che è deceduto probabilmente proprio a causa delle inalazioni. Vani i tentativi del personale del 118 di rianimarlo. Le fiamme sono state spente, limitando i danni all’abitazione e la possibile propagazione delle fiamme.

