È successo a Gavarno Rinnovata, la vittima viaggiava insieme ad altri quattro giovani

Una ragazza è morta in un incidente stradale avvenuto la notte tra il 16 e il 17 dicembre a Gavarno Rinnovata, in provincia di Bergamo. La donna viaggiava su un’auto insieme ad altri quattro giovani. L’incidente è avvenuto poco prima delle 3 di notte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della centrale di bergamo che hanno messo in sicurezza il mezzo e hanno bonificato l’area. Sul posto anche i carabinieri e il 118.

