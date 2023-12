Immagine Vigili del Fuoco

Tragedia sfiorata per miracolo sulle strade di Strozza

Tragedia sfiorata sulle strade in provincia di Bergamo: un camion, a seguito di un problema meccanico, ha perso il carico, un palo in ferro che è finito su un’auto che procedeva nel senso di marcia opposto. Impressionanti le foto diffuse dai vigili del fuoco del distaccamento di Zogno, intervenuti sul luogo dell’incidente a Strozza, in via Piave, intorno alle 11.30 del 15 dicembre. Dalle immagini si vede la Fiat Panda azzurra ‘trafitta’ dall’enorme palo, che è entrato nell’abitacolo sfondando il parabrezza. Miracolosamente illesa, per fortuna, la conducente. I vigili del fuoco dopo essersi assicurati delle condizioni della donna alla guida dell’auto l’hanno affidata alle cure mediche e hanno bonificato l’area compromessa.

