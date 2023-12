Alessia Lautone stava camminando non lontano dalla stazione Centrale: l'episodio segnalato alle forze dell'ordine

Strattonata, spinta, minacciata con il gesto della mano a ‘sgozzarle la gola’ e tutto per essersi voltata a guardare cosa stava accadendo. Vittima Alessia Lautone, direttrice dell’agenzia di stampa LaPresse, a Milano, in via San Gregorio, non lontano dalla stazione Centrale, dove un uomo stava chiedendo l’elemosina in maniera insistente, a una donna, davanti alla chiesa.

“Mi sono girata per guardare, non sono intervenuta e l’uomo mi ha fatto segno con la mano che mi avrebbe sgozzata, un gesto ripetuto più volte – racconta – Non contento, mi ha spinto addosso a un’altra donna e dopo si è allontanato”. La direttrice ha affidato anche ai social il suo sfogo: “Sono stata aggredita con spinte e insulti. L’uomo continuava a fare il gesto di volermi sgozzare. Così, senza motivo. Mattinata da incubo in via San Gregorio a Milano”.

Sono stata aggredita con spinte e insulti. L’uomo continuava a fare il gesto di volermi sgozzare. Così, senza motivo. Mattinata da incubo in via San Gregorio a Milano — Alessia Lautone (@AlessiaLautone) December 14, 2023

L’uomo, secondo quanto riferito, gira spesso in quell’area, dove si trova la chiesa di San Gregorio. Anche un’altra ragazza ha raccontato che spesso il questuante minaccia spesso le persone di volerle ‘sgozzare’. Dell’accaduto sono state informate le forze dell’ordine.

