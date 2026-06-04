Roland Garros 2026, la semifinale Arnaldi-Cobolli in chiaro sul Nove

La semifinale del Roland Garros 2026 tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, in programma venerdì alle 19, verrà trasmessa in tv in chiaro sul canale Nove. “Si tratta di un evento storico per lo sport italiano e il nostro gruppo è orgoglioso, grazie anche ai nostri partner, di offrire live in chiaro su Nove un match straordinario come la semifinale del Roland Garros tra due tennisti italiani. Arnaldi e Cobolli, insieme a Jannik Sinner e a tutto il movimento tennistico italiano, stanno regalando emozioni incredibili al pubblico italiano, in un torneo che da sempre rappresenta il fiore all’occhiello dell’offerta sportiva di Warner Bros. Discovery”, ha dichiarato Alessandro Araimo, ad di Warner Bros. Discovery.

I precedenti tra Cobolli e Arnaldi

Matteo Arnaldi (n°104) e Flavio Cobolli (n°14) si sfidano per la terza volta in carriera nel circuito Atp. Il bilancio è in parità: il tennista ligure ha vinto un incontro a Umago 2023 (Atp 250) mentre il campione romano ha avuto la meglio proprio al Roland Garros, nel 2025, superando il connazionale in quattro set. Quanto al circuito Challenger, i due si sono incontrati altre tre volte con il 25enne di Sanremo che ha vinto a Vicenza e Cordenons.

Roland Garros 2026, in chiaro anche la semifinale con Bolelli-Vavassori

“Siamo inoltre lieti che il dialogo sempre costruttivo con la Fitp permetta di stringere in tempi brevi una partnership grazie alla quale la semifinale del doppio maschile con Bolelli-Vavassori sarà trasmessa in chiaro da SuperTennis TV”.

Il 40enne di Budrio e il 31enne di Torino (coppia n°5 del main draw del doppio maschile) sfideranno lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos, nel match in programma sul Campo Simonne Mathieu venerdì 5 giugno alle ore 12. La partita sarà trasmessa in diretta e in chiaro su SuperTennis, con telecronaca di Giorgio Spalluto e Vincenzo Santopadre, oltre che sui canali Eurosport e sulle piattaforme WBD, grazie a una partnership siglata tra Warner Bros. Discovery e la Federazione Italiana Tennis e Padel.