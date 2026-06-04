Ucraina, Putin: "Pronti e disposti a raggiungere un accordo"

Vladimir Putin apre le porte a un possibile accordo di pace con l’Ucraina. “Siamo certamente pronti e disposti a raggiungere un accordo con l’Ucraina con mezzi pacifici, sulla base del quadro di cui abbiamo discusso durante il nostro incontro con il presidente Trump ad Anchorage”, ha detto il leader russo durante un incontro con i capi di diverse agenzie internazionali a San Pietroburgo. “In quell’occasione, sono state presentate alla Russia alcune condizioni affinché potessimo accettare determinati compromessi. La Russia accetta i compromessi di cui abbiamo discusso ad Anchorage. È necessario che anche la parte ucraina accetti questi compromessi. E il conflitto giungerà rapidamente alla sua naturale conclusione”, ha aggiunto.