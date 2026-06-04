Roland Garros 2026, Chwalinska vola in finale contro Andreeva

Sarà la polacca Maja Chwalinska, n°114 mondo, ad affrontare la russa Mirra Andreeva, n°8 Wta, nella finale del Roland Garros 2026. La 24enne di Dabrowa Gornicza (partita dalle qualificazioni) ha battuto in due set, con il punteggio di 7-6 (4) 6-4, la russa Diana Shnaider, n°23 del ranking, in due ore e sette minuti di gioco.

Chi è Maja Chwalinska

Chwalinska è l’outsider del torneo. N°114 della classifica mondiale, come best ranking ha raggiunto la posizione n°113 (il 4 maggio scorso). Non ha mai vinto un titolo del circuito maggiore e nei tornei Slam ha raggiunto il secondo turno a Wimbledon 2022 e il primo turno agli Australian Open 2025. Ha parlato apertamente della sua lotta contro la depressione, che l’ha tenuta lontana dalle competizioni per un po’ di tempo.

“Non riuscivo ad alzarmi dal letto. Ero senza vita. Sapevo che avevo bisogno di prendermi una pausa perché altrimenti non sarei stata in grado di vivere. Avevo bisogno di prendere una pausa e non sapevo se sarei tornata a giocare. Dopo mesi ho deciso di tornare, sono felice di averlo fatto“, ha detto la tennista polacca in conferenza stampa.

Il traguardo straordinario raggiunto da Chwalinska, la finale del Roland Garros 2026 (in programma sabato 6 giugno), le permetterà di fare un balzo enorme in classifica proiettandola dalla posizione n°114 alla n°21 con un guadagno di 93 posti e 1.303 punti, per un totale di 1996 punti, 216 in meno di Anna Kalinskaya.

Il percorso di Chwalinska al Roland Garros