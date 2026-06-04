Pozzolo, Vannacci: "Essere positivo all'alcoltest è diverso dall'essere ubriaco"

Roberto Vannacci commenta l’incidente stradale che martedì scorso ha coinvolto Emanuele Pozzolo, esponente di Futuro Nazionale. Quest’ultimo, infatti, sarebbe stato sottoposto all’alcol test, dal quale sarebbe emerso un tasso alcolemico di molto superiore ai limiti consentiti dalla legge. “Se Pozzolo ha sbagliato, come sembra abbia sbagliato perché aveva un tasso alcolemico superiore a ciò che è consentito dalla legge, sarà sanzionato. La legge è uguale per tutti, anche per Pozzolo. Se resterà nel partito? Assolutamente sì, io non lascio indietro nessuno. Non ho mai lasciato indietro nessuno di chi è stato con me in mille campi di battaglia. E non lascio indietro nessuno nel mio partito a meno che non ci sia dolo, colpa grave o menefreghismo”, ha detto il generale a margine dell’evento di Futuro Nazionale “La mia patria è un’idea”, organizzato a Roma. “Se è un problema? È un problema per il cittadino Pozzolo che verrà sanzionato. Ubriaco? Essere oltre il limite di 0,5 è un limite tecnico previsto dal codice della strada. Essere ubriaco è diverso, significa non essere capace di intendere e di volere”, ha aggiunto Vannacci.