Il malvivente è riuscito comunque a fuggire con l'incasso

Aggredita da un rapinatore con un taglierino nel suo negozio di fotografia, ha reagito a mani nude. E’ accaduto in provincia di Bergamo, dove Carmen Ciurciù, titolare di un negozio a Brembate Sopra, è stata colta di sorpresa nel suo esercizio da un rapinatore che voleva rubare l’incasso. Il fatto è avvenuto alle 18.55 dell’11 dicembre: l’uomo è riuscito comunque a fuggire con l’incasso dopo la colluttazione. La titolare ha dichiarato di aver sporto denuncia e che le immagini delle telecamere del suo negozio sono state acquisite per le indagini. Per lei qualche contusione.

