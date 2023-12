Intervento della Guardia di Finanza per presunti reati fallimentari

Bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata. È il reato contestato a sei persone, sottoposte a misure cautelari personali e reali da parte della Guardia di Finanza di Vibo Valentia. Si tratta di amministratori di fatto e di diritto di una società operante nel settore commercio al dettaglio e di un’altra esercente l’attività di locazione immobiliare ai quali viene contestato, nella loro veste di amministratori di fatto e di diritto, il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata. Il provvedimento riguarda il divieto temporaneo di esercitare attività economiche ed imprenditoriali per sei mesi e il contestuale sequestro preventivo, per i sei soggetti, di disponibilità finanziarie per circa 5 milioni di euro, nonché del capitale sociale e del complesso aziendale di una società operante nel settore commercio al dettaglio e di un’altra esercente l’attività di locazione immobiliare. Le indagini hanno permesso di appurare un organizzato “sistema di società”, realizzato da un’unica regia riconducibile agli indagati, finalizzata a proseguire l’attività imprenditoriale attraverso la costituzione di nuove società che rappresentavano la continuazione aziendale della precedente impresa. Le società e i negozi sequestrati sono stati affidati ad un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale, con il compito di garantire la continuità aziendale e mantenere i livelli occupazionali, per preservare i diritti dei lavoratori e della stessa utenza.

