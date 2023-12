La misura nei confronti di una società di capitali maltese e del suo amministratore

Un sequestro preventivo di beni per un valore di oltre 7,5 milioni di euro è stato eseguito dai finanzieri del comando provinciale di Napoli nei confronti di una società di capitali maltese e del suo amministratore per frode nella commercializzazione di carburanti. Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Napoli ed eseguito dai finanzieri del 1° Nucleo operativo metropolitano di Napoli nelle province di Napoli, Roma, Catania e Siracusa, ha permesso di sottoporre a sequestro un immobile a Siracusa del valore stimato in 70mila euro, 3 auto di lusso, partecipazioni sociali per 51mila euro e disponibilità finanziarie per 60mila euro, per un valore complessivo di 260mila euro. I beni sequestrati vanno ad aggiungersi agli oltre 6,5 milioni di euro già sequestrati a seguito di precedenti indagini, risalenti al 2019, che avevano permesso di scoprire la movimentazione di oltre 27 milioni di litri di gasolio in completo regime di contrabbando, movimentato in soli tre mesi di attività criminale, con la conseguente evasione di 48 milioni di euro di Iva e di 17 milioni di euro di accise

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata