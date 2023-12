De Palma (Fiom): "Vogliamo garanzie su socio pubblico dentro Arcelor"

“Oggi siamo arrivati e ci siamo trovati davanti all’impossibilità di essere davanti alla Presidenza del Consiglio dei ministri perché è già arrivata una lettera di convocazione per il giorno 20. Io voglio essere molto esplicito: il 20 o c’è una risposta che dia garanzie rispetto alla salita del socio pubblico dentro Arcelor Mittal e quindi dentro Acciaierie d’Italia e quindi prende in mano il governo la gestione dell’azienda altrimenti noi non andremo via”. Lo ha detto il segretario generale della Fiom Michele De Palma davanti a Palazzo Chigi sull’ex Ilva di Taranto.

“C’è inoltre un in incidente ogni giorno, il governo intervenga per garantire la sicurezza dei lavoratori. Terzo punto: c’è un comportamento da parte dell’azienda che è oggettivamente anti-sindacale perché non rispetta il dialogo con i delegati, con i lavoratori e con i sindacati. Alla luce di tutto questo cosa stanno aspettando? Siamo venuti qui per liberare il governo dalla condizione di ostaggio in cui la multinazionale indiana tiene gli impianti” ha aggiunto il sindacalista.

