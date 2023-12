Incontro a Palazzo Chigi per un esame della situazione riguardante il siderurgico di Taranto

Una delegazione del Governo incontrerà a Palazzo Chigi, mercoledì 20 dicembre alle ore 11, le organizzazioni sindacali per un esame della situazione dell’ex-Ilva. Sono stati convocati all’incontro FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL, UGL e USB. E quanto si legge in una nota di palazzo Chigi. Alla stessa ora domani le organizzazioni sindacali avevano annunciato una conferenza stampa fuori palazzo Chigi con Roberto Benaglia, segretario generale Fim-Cisl, Michele De Palma, segretario generale Fiom-Cgil e Rocco Palombella, segretario generale Uilm-Uil per chiedere “che il governo, con un provvedimento d’urgenza, acquisisca il controllo dell’azienda”.

