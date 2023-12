Ancora in corso di accertamento le cause dell'incidente

Un 48enne è morto oggi pomeriggio, 10 dicembre, a Fontanellato, in provincia di Parma, dopo essere rimasto schiacciato fra il trattore e il rimorchio mentre lavorava nell’azienda agricola di famiglia con una macchina operatrice. Lo hanno fatto sapere i carabinieri con una nota. Secondo le prime ricostruzioni, le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri insieme al personale dell’Azienda Usl della medicina del Lavoro di Parma.

