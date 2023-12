"Allestita una palestra che ha consentito di evacuare decine di pazienti", ha aggiunto il primo cittadino

Tragedia nell’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, in provincia di Roma, dove attorno alle 22.30 di venerdì 8 dicembre è divampato un incendio. Il bilancio è di tre vittime. “Avvisaglie? Assolutamente no, a meno che gli accertamenti della polizia scientifica non facciano emergere altre realtà. Come si può prevedere”, ha detto il sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti. “Questa notte abbiamo allestito in poco più di un’ora una palestra che ha consentito di evacuare decine di pazienti che dovevano essere trasferiti presso altre strutture sanitarie della zona”, ha aggiunto.

