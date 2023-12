Il ministro della Salute: "Il bilancio poteva essere sicuramente più grave"

“Il bilancio poteva essere sicuramente più grave”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, rispondendo ai cronisti uscendo dall’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli colpito da un incendio la notte scorsa in cui tre persone hanno perso la vita. Il ministro ha espresso vicinanza ai familiari delle vittime e ringraziato i soccorritori che hanno messo in sicurezza gli altri degenti presenti nella struttura, ribadendo che l’intero ospedale è stato sequestrato e che “aspettiamo di sapere l’ipotesi per la quale la Procura sta indagando”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata