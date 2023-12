La struttura è stata posta sotto sequestro

“E’ una tragedia. L’ospedale è un luogo dove si va per essere curati”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, rispondendo ai cronisti all’uscita dall’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli colpito la notte scorsa da un incendio. Il governatore ha quindi ricordato: “Abbiamo stanziato centinaia di milioni per gli impianti antincendio. Non abbiamo chiare le cause. Aspettiamo i rilievi, per i quali ci vorrà del tempo”. Tre i morti, i pazienti tutti evacuati. La struttura posta sotto sequestro.

