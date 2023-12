Il ventenne è accusato di omicidio stradale per la morte del piccolo Manuel Proietti

La Procura di Roma ha chiesto il giudizio immediato per Matteo Di Pietro, il giovane studente di 20 anni, youtuber e fondatore del gruppo Theborderline, che secondo l’accusa, provocò lo schianto e la morte di Manuel Proietti, un bimbo di soli 5 anni, che si trovava a bordo di una Smart insieme alla madre Elena Uccello e alla sorella. La tragedia è avvenuta, a metà giugno, a Casal Palocco. Il 20enne era alla guida di un Suv della Lamborghini preso a noleggio per girare un video da postare sui social. All’indagato, gli inquirenti contestano i reati di omicidio stradale e lesioni. La decisione sull’eventuale giudizio immediato per lo Youtuber spetta ora al Gip di Roma.

