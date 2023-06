Antonella Benveduti dopo l'interrogatorio di garanzia: "Quella di Manuel ma anche quella di Matteo, è un 20enne con la vita distrutta"

Interrogatorio di garanzia per Matteo Di Pietro. “Non si è avvalso della facoltà di non rispondere, ha risposto all’interrogatorio ma non riferiamo in merito. Attendiamo gli esiti degli accertamenti per la cinematica. E’ un dramma per due famiglie, Matteo è addolorato, sconvolto. E’ un dramma totale per tutti, ovviamente per la famiglia del piccolo Manuel ma anche per quella di Matteo, un ragazzo di 20 anni la cui vita attualmente è distrutta”, ha detto Antonella Benveduti, legale del ventenne, lasciando piazzale Clodio dove oggi si è tenuto davanti al gip l’interrogatorio di garanzia. Lo youtuber il 14 giugno scorso era alla guida del suv che ha travolto la Smart a bordo della quale viaggiava il piccolo Manuel Proietti, 5 anni, morto nell’incidente di Casal Palocco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata