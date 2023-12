Venerdì il Comune ha annunciato lavori da 4,3 milioni di euro

A Bologna le autorità hanno messo in sicurezza l’area intorno alla Torre Garisenda, temendo che la sua inclinazione potesse portare al crollo. Venerdì 1° dicembre il Comune ha annunciato lavori da 4,3 milioni di euro per puntellare la Torre Garisenda, una delle cosiddette Due Torri che sovrastano il centro di Bologna, fonte d’ispirazione nei secoli per pittori e poeti e punto di vedetta durante conflitti. I lavori proseguiranno nei mesi di gennaio e febbraio. La Protezione civile ha mantenuto l’allerta gialla sul sito, che indica cautela, ma non pericolo imminente. La Garisenda, la più bassa delle due torri costruite tra il 1109 e il 1119, attualmente è alta 48 metri contro i 97 metri della Torre degli Asinelli. Il sindaco Matteo Lepore ha osservato in un dibattito all’inizio di questo mese che la Torre Garisenda è inclinata da quando è stata costruita “e da allora è stata una preoccupazione”, chiedendo al governo di presentare una petizione per rendere le torri patrimonio dell’umanità dell’Unesco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata