È la 179esima vittima da inizio anno sulle strade della Capitale e provincia

Ancora un incidente stradale mortale a Roma: un uomo di 88 anni è stato investito e ucciso da un’automobile in via Pieve di Cadore, nel quartiere Monte Mario. Si tratta della 179esima vittima da inizio anno sulle strade della Capitale e della provincia. La tragedia è avvenuta oggi, 1 dicembre, intorno alle 18:30. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti del XIV gruppo della polizia Roma Capitale, che hanno sequestrato l’auto che ha provocato l’incidente, un’Opel Meriva condotta da un 81enne.

