E’ stato denunciato il 15enne che avrebbe colpito Marco Nebiolo, dell’Api di Torino, dopo un incidente stradale avvenuto venerdì, procurandogli gravi ferite. Al momento non risultano altri denunciati, come anticipato dai quotidiani e confermato a LaPresse. L’uomo è ricoverato al Cto in neurochirurgia con un trauma cranico, ma non in pericolo di vita. In un primo momento le ferite riportate sembravano molto gravi. “Gli aggressori sono stati identificati, a colpire Marco proprio il più giovane. Quindici o sedici anni. Difficile spiegarlo ai miei figli” dice oggi la moglie, Manuela Mareso, che era stata la prima a dare l’allarme in cerca di testimoni poiché non era presente al momento dei fatti. Secondo la ricostruzione, l’uomo è stato tamponato a un semaforo nei pressi del Museo dell’Automobile e dall’auto dietro sarebbe sceso un ragazzo che lo avrebbe colpito facendolo cadere. Sulla scena anche una donna, anche lei scesa dall’auto, e un uomo che invece sarebbe rimasto sull’automobile.

