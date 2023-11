Della ragazza 20enne non si hanno più notizie dallo scorso lunedì 20 novembre. Il suo allontanamento è da ritenersi volontario

“Per quanto constatato, almeno sino a qualche giorno fa, la ragazza è in buone condizioni di salute e in territorio italiano. La famiglia è stata informata di questi attuali sviluppi”. Lo scrive in una nota, il procuratore capo di Busto Arsizio, in provincia di Varese, in merito alla scomparsa di Kimberly Bonvissuto, 20 anni, allontanatasi da casa lo scorso lunedì 20 novembre.

Allontanamento Kimberly volontario

“Si comunica che all’esito delle indagini sinora svolte e sulla base di elementi verificati, l’allontamento dalla propria abitazione di Kimberly Bonvissuto è da ritenersi volontario e non causato da intimidazioni o minacce” prosegue la nota del procuratore capo di Busto Arsizio, in provincia di Varese, in merito alla scomparsa di Kimberly Bonvissuto, 20 anni, allontanatasi da casa lo scorso lunedì 20 novembre.

