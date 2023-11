La ministra Roccella: "Un'occasione sprecata per motivi ideologici"

“Mi dispiace che la manifestazione di ieri di Roma, che poteva essere una grande occasione, sia stata sprecata per motivi ideologici, come ha sottolineato oggi una filosofa femminista, Adriana Cavarero. E’ stato grave inserire nella manifestazione la questione della Palestina. La mobilitazione delle donne non deve essere inquinata da ideologia e troppa partigianeria politica”. Così la ministra per la Famiglia, la natalità e le Pari opportunità Eugenia Roccella intervistata a Sky tg24.

Oltre 500mila ieri in piazza a Roma

Oltre cinquecentomila persone si sono riversate ieri per le strade di Roma per dire basta alla violenza contro le donne. In piazza anche la Fondazione Una Nessuna Centomila, che ha preso parte al corteo che dal Circo Massimo a Piazza San Giovanni ha manifestato contro i femminicidi e le violenze che ogni giorno colpiscono centinaia e centinaia di donne in Italia.

Gli artisti presenti: dalla Cortellesi a Malika Ayane

Al fianco di Fiorella Mannoia (Presidente onoraria), Giulia Minoli (Presidente), Celeste Costantino e Lella Palladino (vicepresidenti) anche tanti artisti che hanno aderito al Laboratorio Artistico della Fondazione, fra cui Paola Cortellesi, Noemi, Maria Chiara Giannetta, Malika Ayane. Presenti anche Ferzan Özpetek, Luca Zingaretti e Luisa Ranieri. Tutti insieme hanno partecipato portando uno striscione con i colori della Fondazione e lo slogan della sua ultima campagna, “La prossima volta è questa”, per ribadire fermamente che il momento di agire è adesso e il cambiamento non può più aspettare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da rairadio2 (@rairadio2)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata