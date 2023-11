immagini di repertorio

Vigili del fuoco a lavoro per recuperare il corpo

I vigili del fuoco di Milano stanno intervenendo in questo momento in via Rombon a Milano nello specchio del fiume Lambro per il recupero del corpo di un uomo. Sul posto gli esperti del Nucleo SAF e APS di via Benedetto Marcello. Sul posto anche la polizia scientifica.

I vigili del fuoco in questo momento stanno recuperando il corpo, che sembra in avanzato stato di decomposizione.

