E' stato individuato grazie alle immagini termiche e al fiuto dei cani

Ritrovato nella notte tra giovedì e venerdì, un uomo scomparso da Orroli nel pomeriggio di ieri, 23 novembre. Scattato l’allarme, la Sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Nuoro ha attivato le ricerche. L’uomo è stato individuato grazie alle immagini termiche e al fiuto dei cani del nucleo cinofilo. La persona in buono stato di salute è stata affidata ai sanitari per le visite del caso. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata