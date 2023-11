Il professionista in servizio negli ambulatori di San Giuliano Milanese e di Milano

Violenza sessuale nei confronti di giovani pazienti. Questa l’accusa nei confronti di un medico di guardia in servizio negli ambulatori di San Giuliano Milanese e di Milano, posto agli arresti domiciliari in esecuzione di un’ordinanza emessa nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura di Lodi in collegamento con la Procura di Milano. Secondo quanto ricostruito, le violenze ai danni di giovani donne, sue pazienti, sarebbero avvenute nel corso delle visite mediche alle quali erano sottoposte negli ambulatori. Si tratta complessivamente di quattro casi, denunciati in maniera dettagliata dalle vittime e sui quali si sono concentrati gli accertamenti della Polizia di Stato della sezione di polizia giudiziaria della Procura di Milano e dei Carabinieri di San Giuliano e San Donato Milanese.L’autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria, che proseguono le attività di accertamento attraverso l’ascolto delle persone informate sui fatti, con le modalità più idonee ad assicurare la riservatezza di tali operazioni, auspicano “che eventuali altre persone che fossero a conoscenza di circostanze rilevanti in ordine al medesimo contesto si rendano disponibili a contattare la Polizia giudiziaria che procede”.

